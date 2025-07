Karlu Gottovi by dnes bylo 86 let. Původně chtěl být malířem. Co o něm možná nevíte?

Už to bude 6 let, co zemřel Karel Gott, legenda české populární hudby, fenomén a talent, který se rodí jen výjimečně. Také mnohonásobný český slavík a zpěvák, jehož popularita sahala daleko za hranice Česka. Umělec, který vyprodal newyorskou Carnegie Hall, a hrdý otec čtyř dcer. Střípky a významné momenty ze života hudebního génia najdete v naší galerii.