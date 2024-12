"Ježíšek neexistuje," plánuje říct Denisa Pfauserová své malé dceři

Do Vánoc zbývají už jen tři týdny, a tak přípravy v mnoha domácnostech vrcholí. Velké očekávání má i herečka Denisa Pfauserová. "Letos to budou první Vánoce, které už bude trochu vnímat. Už je jí rok a půl. Už to bude o těch dárcích, koledách a světýlkách. Těšíme se na to strašně, jak bude koukat na stromeček a na všechno," říká nadšeně. Vzápětí ale prozradila, že s partnerem se rozhodli jejich dceři netvrdit, že dárky nosí Ježíšek.