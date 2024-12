Ve videu také tvrdí, že to, že ji neustále fotografové pronásledují, mělo vliv na její rozhodnutí se přestěhovat do Mexika. „Vždycky ke mně byli neuvěřitelně krutí… tak, jak mě ilustrovali. Vím, že v žádném případě nejsem dokonalá, ale někteří z nich jsou extrémně podlí, a proto jsem se přestěhovala do Mexika,“ říká ještě v příspěvku. Nikdo z jejího okolí ale o stěhování do oblíbené dovolenkové destinace nic neuváděl.