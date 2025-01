Herečka Sára Affašová s manželem Martinem Donutilem prožívají nejšťastnější období svého života. Poté, co se před pár lety museli vyrovnat se smrtí novorozeného syna Matyáše, si nyní užívají štěstí z úplné rodiny. A o to se po kouscích dělí se svými sledujícími. Affašová už nakonec ukázala i tvář jejich maličkého syna Eliáše.

