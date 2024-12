Šeredová reagovala na jeho omluvu v televizní show Verissimo a přiznala, že ji sportovcova slova překvapila. „Řekl, že je mu to líto? Zaplať pánbůh,“ odpověděla na otázky moderátora. Řeč přišla i na Buffonovu knihu. „Tuhle otázku jsem očekávala. Co v ní může být napsáno, co neznám? Byla jsem po boku toho muže deset let. Během těch let se dělo všechno – od vítězství až po pády. Myslím, že v knize nenajdu kapitolu, která by mě překvapila,“ uvedla modelka přesvědčeně.