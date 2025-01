Poté, co oba dva ukončili svůj pobyt v Izraeli, se stáhli do soukromí a ve společnosti se příliš neukazují. Výjimku udělali na premiéře divadelní hry Apartmá v hotelu Plaza, kam společně dorazili. Přítomní hosté si nemohli nevšimnout výrazného prstenu na levém prsteníčku Horňákové. Zdroje deníku Blesk dokonce hovoří o tom, že Markéta už nějakou dobu používá příjmení Stropnická. Není ale jisté, zda došlo ke svatbě, jak napovídá prsten, či si Markéta pouze změnila příjmení, jako to kdysi udělala například Sára Saudková.