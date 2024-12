Eva Adamczyková za výbavu pro miminko neutrácí a věci má od kamarádek

Připravení jsou ale nejen materiálně. Manželé se připravili, i co se týká informací. Ty načerpali na předporodních kurzech. „Je dobré si to vyzkoušet, protože člověk dostává spoustu rad, které se týkají porodu, ale co se stane po tom, co už je dítě na světě a má se o něj začít starat, na to si musí přijít sám. A je dobré, když vám někdo ukáže aspoň základy,“ říká budoucí tatínek.