23. 10. Teodor
Dlouho tajil otcovství a jeho bratr kandidoval za STAN. Mádlovi do čtyřicítky zbývá už jen rok

Jiří MádlFoto: Aktuálně.cz
Jiří MádlFoto: Aktuálně.cz
Český filmový herec, režisér a scenárista Jiří Mádl slaví dnes, 23. října, 39. narozeniny. Jaké role ho proslavily a s kým randil? Podívejte se na naši fotogalerii z jeho života.

Devětatřicetiny slaví 3. října, herec, scenárista a režisér Jiří Mádl, kterého si diváci nejvíce spojují s komediemi pro mladistvé. Mádl však už dávno není divokým hercem, který svou úspěšnou kariéru odstartoval v sedmnácti letech. Jaké filmy považuje za své nejsilnější? Jaký snímek byl jeho režijním debutem, a které ženy stály po jeho boku? Podívejte se do naší grafiky, kde nechybí výběr jeho nejslavnějších rolí či snímky z osobního života.

Herec, režisér a scenárista

Devětatřicetiny slaví 23. října herec, scenárista a režisér Jiří Mádl, kterého si diváci nejvíce spojují s komediemi pro mladistvé. Mádl však už dávno není divokým hercem, který svou úspěšnou kariéru odstartoval v sedmnácti letech. Jaké filmy považuje za své nejsilnější? Jaký snímek byl jeho režijním debutem, a které ženy stály po jeho boku? Podívejte se do naší grafiky, kde nechybí výběr jeho nejslavnějších rolí či snímky z osobního života.

Všechny štítky

