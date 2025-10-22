Devětatřicetiny slaví 3. října, herec, scenárista a režisér Jiří Mádl, kterého si diváci nejvíce spojují s komediemi pro mladistvé. Mádl však už dávno není divokým hercem, který svou úspěšnou kariéru odstartoval v sedmnácti letech. Jaké filmy považuje za své nejsilnější? Jaký snímek byl jeho režijním debutem, a které ženy stály po jeho boku? Podívejte se do naší grafiky, kde nechybí výběr jeho nejslavnějších rolí či snímky z osobního života.
Herec, režisér a scenárista
Herec, režisér a scenárista
Začátky před kamerou
Před úspěchy v českých filmech pro mladé si Mádl příležitostně zahrál v mládežnických divadlech a objevil se v několika krátkých filmech svého kamaráda Jakuba Hussara z produkce skupiny amatérských filmařů Trinity Pictures. Před kamerou se poprvé objevil v roce 2003 v desetiminutovém snímku Fronta, kde si zahrál prodavače občerstvení, parazitujícího na lidech stojících v nekonečné frontě před hypermarketem.
Snowboarďáci, 2004
Život se mu nadobro změnil v roce 2003, kdy získal roli ve snímku Snowboarďáci. „Mamka viděla v televizi výzvu ke konkurzu do filmu a řekla mi, jestli bych to nechtěl zkusit. Tak jsem s vysokou horečkou vyrazil na ten megakonkurz,“ popsal před lety pro Českou televizi svou cestu k filmu herec. Tehdy sedmnáctiletý Mádl se režisérovi Karlu Janákovi líbil i přes svou nezkušenost natolik, že se mu rozhodl dát v legendárním českém filmu šanci. Roli jeho parťáka získal herec Vojtěch Kotek, který se stal jeho velkým kamarádem.
Rafťáci
Z Mádla a Kotka se tak díky Snowborďákům přes noc staly jedny z největších hvězd české kinematografie, a tak nebylo překvapivé, že se jejich slávu rozhodl režisér Karel Janák využít i ve filmu Rafťáci. V něm se objevily i herečky Andrea Kerestešová (dnes už Růžičková), Tereza Voříšková (provdaná Ramba) či Eliška Křenková.
Ro(c)k podvraťáků, 2006
Ve stejném roce jako Rafťáci vznikl pod taktovkou Karla Janáka třetí film s dvojicí Mádl-Kotek s názvem Ro©k podvraťáků. Tento snímek ovšem nezaznamenal tak velký úspěch jako předchozí dvě komedie. „Chtěli jsme se odpíchnout od teenagerských komedií a udělat si srandu také z něčeho jiného,“ řekl o filmu Janák.
Jak se krotí krokodýli, 2006
V témže roce se herec objevil také v rodinné komedii Marie Poledňákové s názvem Jak se krotí krokodýli. Jeho filmového dědečka zde ztvárnil herec Václav Postránecký, v roli tatínka se objevil herec Miroslav Etzler a maminku zahrála slovenská herečka Ingrid Timková.
Gympl, 2007
Z přitroublého mladíka se Mádl stal drzým sprejerem ve filmu Gympl od režiséra Tomáše Vorla. Film z graffiti prostředí, který vznikl na motivy románu Tomáše Houšky Graffiti rules, v Česku zabodoval a dodnes patří mezi oblíbené filmy mladistvých i dospělých, kteří v době uvedení tohoto filmu do kin prožívali podobné zážitky jako hlavní hrdinové. Hlavní roli si zahrál Tomáš Vorel mladší (na snímku vlevo).
Colette, 2013
Z komediálních rolí se Mádl vymanil díky snímku Colette režiséra Milana Cieslara, který vypráví milostný příběh z prostředí koncentračního tábora v Osvětimi. Hlavní roli Colette ztvárnila herečka Clémence Thiolyová. „Nebylo nad čím váhat, ten scénář byl skvělý. Takové role nechodí každý den, ani každý rok. Navíc dle předlohy Arnošta Lustiga, opravdu nebylo co řešit,“ odůvodnil Mádl přijetí této vážné role.
Vejška, 2014
Film z roku 2014 s názvem Vejška se stal volným pokračováním divácky úspěšného snímku režiséra Tomáše Vorla s názvem Gympl. Ve Vejšce se kromě Mádla a Vorla mladšího objevila herečka Eva Josefíková, která ztvárnila problémovou partnerku filmového milovníka graffiti Petra.
„Gympl a Vejška jsou podle mě moje nejsilnější filmy, které mi furt dělají nové diváky. Někdo do toho věku dozraje a pak si to pouští,“ přiznal pro iDnes Mádl.
Džob, 2025
Trilogii letos završil snímek Džob, který aktuálně hrají v kinech.
Režie a scenáristika
V roce 2014 debutoval v rámci scenáristiky a režie s filmem Pojedeme k moři. Kromě zmíněného snímku režíroval také filmy Celebrity s.r.o. (2015), Na střeše (2019) a Vlny (2024), přičemž ke snímkům Na střeše a Vlny napsal i scénář.
Natáčení filmu Na střeše provázelo mnoho zvratů. Například hlavní postavu profesora Rypara měl původně hrát Jan Tříska, který během natáčení tragicky zemřel. Po jeho smrti byl obsazen Alois Švehlík. Snímek získal velmi kladná hodnocení.
Český lev
V březnu 2021 získal Mádl ocenění Český lev za nejlepšího herce ve vedlejší roli ve filmu Modelář. Na cenu byl dříve nominován již pětkrát – dvakrát by nominován za režii, dvakrát za scénář za filmy Na střeše a Pojedeme k moři, jednou byl nominován za nejlepšího herce ve vedlejší roli ve filmu Modelář. Byly to ovšem loňské Vlny, které opravdu ovládly České lvy.
„Když jsem se rozhodl být režisérem, jako herec jsem za sebou měl už osmnáct celovečerních filmů a poznal spoustu špičkových režisérů a mohl je sledovat při práci. To je zkušenost, kterou kdejaký studovaný režisér nemá,“ přiznal herec, režisér a scenárista.
Vlny
Drama Vlny (2024) jsou zatím Mádlovým nejimpozantnějším režijním počinem. Letos v březnu proměnily hned šest ze 14 obdržených nominací na České lvy, včetně ocenění za scénář i režii pro Mádla. „Mám obrovskou radost, byli jsme připravení na jakoukoliv variantu tohoto večera, a tahle je moc dobrá,“ vyjádřil se tehdy.
Snímek byl nominován i na Oscara v kategorii Nejlepší mezinárodní film za Českou republiku, ale nakonec se do užšího výběru neprobojoval.
Chodník slávy
V září 2020 získal Mádl hvězdu na chodníku slávy před zlínským Velkým kinem. Odhalení dlaždic se jmény bývalých dětských filmových hvězd je tradiční součástí zlínského filmového festivalu, akci připravuje Nadační fond Kapka naděje.
Deníček moderního fotra, 2021
V roce 2021 se říjnový oslavenec objevil po boku herečky Terezy Ramby ve snímku režiséra a scenáristy Jana Haluzy s názvem Deníček moderního fotra, který je adaptací stejnojmenného blogu a knihy od Dominika Landsmana.
Bailando - Tančím pro tebe
Parťák Vojty Kotka se před kamerou neobjevil jen ve známých filmech. V roce 2007 se zúčastnil show TV Nova s názvem Bailando – Tančím pro tebe, kde jeho taneční partnerkou byla tanečnice Laďka Dolhá. Pár vypadl hned v prvním kole.
Charitativní činnost
V roce 2017 jeden z našich nejobsazovanějších herců založil ArteFond, který finančně podporuje umělecky nadané děti z dětských domovů. Od roku 2009 spolu s bratrem Janem organizuje charitativní fotbalové utkání Fotbalová Exhibice. Několik let byl patronem Dne dětské onkologie v České republice a dlouhodobě podporuje i Centrum Arpida – centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením.
Vztahy
Herec Jiří Mádl během své kariéry vystřídal hned několik partnerek. Mezi jeho lásky pár měsíců patřila herečka Barbora Jánová, hvězda seriálu Slunečná. „Jsme kamarádi dodneška. Ono vlastně Jirku ani nejde nemít rád. My jsme se rozešli v dobrém. Každý měl prostě jiný pohled na život a už to nešlo nějak skloubit dohromady. Tak jsme si řekli prostě čau!“ prozradila herečka v roce 2013 v pořadu Prásk.
Dětství, rodina a studium
Oblíbený český herec se narodil v roce 1986 v Českých Budějovicích. Má dva bratry. V Budějovicích absolvoval Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, následně vystudoval obor Sociální a masová komunikace na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Ve Spojených státech absolvoval kurz scenáristiky na New York Film Academy.
K herectví od dětství netíhl, chtěl být úspěšným hokejistou. Kvůli zlomenině ruky se však jeho sen o sportovní kariéře rozplynul.
Vztahy
Další vztah mu vydržel dva roky. V roce 2018 se rozešel s partnerkou Zuzanou. V rozhovoru pro týdeník Téma před rozchodem přiznal, že plánoval děti.
Syn
Na afterparty po premiéře filmu Deníček moderního fotra dorazil Mádl s partnerkou Adrijanou Trpkovićovou. „Je to tak, mám přítelkyni. Jak dlouho, to se těžko říká, když byla ta pandemie,“ přiznal Mádl v srpnu 2021 Blesku.
Když se začátkem tohoto roku narodil Mádlovi syn, mnozí se domnívali, že rodinu založil právě s Trpkovićovou. Jelikož si ale herec soukromí pečlivě střeží, teprve po čase se vyjasnilo, že maminkou malého chlapečka je jiná žena, fotografka Kateřina Jirkovská. Ta na svých sociálních sítích zveřejnila i fotku s miminkem, herec se k otcovství tehdy vyjádřil jen stručně.
„Je to tak. Narodil se mi syn František,“ potvrdil pro Extra. S Trpković se rozešel v tichosti, syn se prý zrodil z nezávazného poměru. Mádl však o své rodinné situaci dlouho nemluvil, na premiéře Vln se ale Jirkovská už objevila po jeho boku.
