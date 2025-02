„Díky za vše, jsi úžasná.“ Tímto oznámil Tomáš Třeštík rozchod s Evou Decastelo

Dvojice se dala dohromady v roce 2022 poté, co jim oběma skončila dlouholetá manželství. Třeštík se v roce 2020 rozešel po devíti letech se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou a o rok později oznámila konec manželství se scenáristou Reném Decastelo i Eva. Svou lásku první měsíce tajili a přiznali se k ní až na Eviny narozeniny. A stejně skoupí na slovo jsou i nyní, co se týká jejich rozchodu. „Je to moc citlivé, jinak než tím textem s fotkou to vyjádřit nechceme. Snad jen dodám, že je Tomáš naprosto úžasný chlap,“ řekla Decastelo pro iDNES.cz.