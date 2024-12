Co kdyby Vondráčková odmítla? Česká televize popsala krizový plán na StarDance

„Každá nečekaná situace má více variant řešení a my jsme v souladu s pravidly a vyhodnocením momentálních okolností nyní vybrali návrat posledního vypadnuvšího páru,“ zní vyjádření z Kavčích hor. V případě, že by Vondráčková odmítla znovu riskovat nepřízeň publika a vyřazení dva týdny po sobě, by televize zařadila kolo, ve kterém by nikdo nevypadl.