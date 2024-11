"Chtěl jsem mu rozbít hubu," říká o Cimickém otec Jany Fabiánové

Minulý týden odešel psychiatr Jan Cimický od prvoinstančního soudu s trestem pěti let vězení a desetiletým zákazem činnosti. A i když se proti rozsudku ihned odvolal, je to jasný vzkaz jeho obětem, že spravedlnost je na jejich straně. Celou kauzu odstartovala v roce 2021 výpověď zpěvačky Jany Fabiánové, která popsala, jak se ji jako dvaadvacetiletou Cimický ve své ordinaci násilím pokoušel přinutit k orálnímu sexu. Celou věc bedlivě sleduje i zpěvaččin otec Jan Nemejovský.

"Moc dobře si pamatuju, jak mi to všechno vyděšeně a koktavě vyprávěla. Až jsem měl o ni strach! Toto si psychiatr nemůže přece dovolit," řekl Blesku Nemejovský. A na rovinu přiznává, že v tu chvíli se rozhodl celou věc řešit tím, že chtěl Cimického zmlátit. "Tolik jsem se naštval, že jsem se oblékl a šel jsem Cimickému do ordinace rozbít hubu!" popsal své tehdejší rozpoložení. V jeho záměru mu však zabránila matka Fabiánové, dnes již zesnulá zpěvačka Naďa Urbánková.

"Na kolenou mě tehdy Naďa prosila, ať to nedělám, že je blbá doba, nikdo tomu nebude věřit, jenom se to bude pitvat a jí a potažmo i Lindě to zničí kariéru," líčí Nemejovský, který svou dceru stále nazývá jménem, které měla zapsané v rodném listě. Podle svých slov doufal, že Cimického přece jen potká někde na ulici a bude moci uskutečnit svůj záměr. Jejich cesty se prý ale nikdy nesetkaly. K tomu, jaký trest byl Cimickému vyměřen, se vyjadřovat nechce. "To mně nepřísluší. Trvám ale na tom, že za to, co provedl Lindě, zasloužil přes ústa!"