"Chlapi se mě bojí," říká single bojovnice Martina Ptáčková

"Někteří kluci se mě bojí. Ne, že by ve mně viděli přímo konkurenci, ale ne všichni skousnou, že jsem v něčem dobrá. Cítí se kvůli tomu třeba blbě," řekla bojovnice Martina Ptáčková o svém soukromí a možných důvodech, proč nemá partnera. A pochopení pro to, že vzbuzuje respekt, má i její tanečník Dominik Vodička.

"Kdybyste Martinu potkali na ulici, tak vás ani nenapadne, co dělá. Já když jsem se s ní bavil první tréninky, tak jsem si říkal, že mi nemůže ublížit. Pak jednou vzala do ruky flašku, že jí to nejde, zahodila ji a já si říkal: A sakra. Chápu," prozradil na ni se smíchem. Sama Martina ale říká, že ji single život momentálně netrápí. Podle vlastních slov by na vztah ani neměla čas.

"Není na to ani prostor. Soustředím se na tancování. Když mi pak bude někdo sympatický, tak proč ne. Po osmém kole už jsem volná," zažertovala s tím, že je velmi překvapená, že se dokázali protancovat tak daleko. A jak by měl muž jejích snů vypadat?

Rozhodně jí nemusí konkurovat ve fyzické zdatnosti. "Chci partnera, co nebuší celý den do pytle v tělocvičně. Co je do nepohody a ve všem mě podrží. Jako je hezký, že zvedne sto kilo, ale co s ním, že jo?" uzavřela pro Blesk magazín pohledná sportovkyně.