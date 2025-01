Česko-Slovenský ples si připomene významné osobnosti: Voskovce, Wericha i Lasicu

Tento ročník také uctí významné osobnosti kulturní scény, které svým talentem obohatily českou a slovenskou kulturu: příští rok oslavíme 120. výročí narození českých herců a humoristů Jiřího Voskovce a Jana Wericha, jakož i 100 let od založení jejich Osvobozeného divadla. Ze slovenských osobností si na plesu připomenou Milana Lasicu, vynikajícího humoristu a dramatika, který by v roce 2025 oslavil 85 let.