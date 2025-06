Celý život sbírá ceny, přestože ji od filmu odrazovali. Meryl Streep slaví 76 let

Před třemi lety vyšlo najevo, že se Meryl Streep rozešla se svým manželem, sochařem Donem Gummerem. Jejich manželství trvalo 45 let, pár platil za nejstabilnější v Hollywoodu. „Don Gummer a Meryl Streepová se rozešli před více než šesti lety. Přestože se rozhodli žít každý zvlášť, vždy jim bude na tom druhém záležet,“ uvedla mluvčí herečky pro Page Six.



Naposledy se manželé objevili bok po boku na udělování Oscarů v roce 2018. Když o čtyři roky dříve získala Oscara za roli Železné lady, jako první poděkovala právě manželovi. „Nejdřív chci poděkovat Donovi, protože když děkujete manželovi v závěru své řeči, pustí do toho hudbu. A já chci abys věděl, že všechno, čeho si ve svém životě vážím nejvíc, jsi mi dal ty.“