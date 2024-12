„Bylo to rande na slepo,“ prozradila o své lásce Iva Pazderková

I když jim to klape, společné bydlení zatím nepřichází v úvahu, protože jsou od sebe 350 kilometrů. Pazderková si však vtipně pochvaluje, že tentokrát jsou aspoň ve stejné republice. „Je to dobrý, nepotřebuje vízum. Je to skvělej chlap, to je taky zásadní rozdíl,“ dodává s narážkou na bývalého partnera. Dálka je ale nebude dělit věčně. „Zatím to tak je, vzhledem k pracovním okolnostem to tak musí být. Do budoucna ale plánujeme se přiblížit,“ dodala s úsměvem.