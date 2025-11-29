Přeskočit na obsah
29. 11. Zina
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Boj s rakovinou, ztracený sen o velké rodině i smrt životní lásky: Šokující osud Hany Maciuchové

Hana Maciuchová
Hana MaciuchováFoto: Profimedia.cz
Hana Maciuchová
Hana MaciuchováFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Česká herečka a pedagožka by 29. listopadu oslavila 80 let. Vystudovala pražskou DAMU a od konce 60. let byla členkou Divadla za branou, od roku 1971 hrála v Divadle na Vinohradech. Ve filmu si poprvé zahrála v roce 1964. Účinkovala také v řadě českých seriálů, například Nemocnici na kraji města nebo Ulici. Byla držitelkou mnoha ocenění.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

K divadlu Hanu Maciuchovou přivedli rodiče. Otec jí ve 14 letech nabídl roli družičky v Jiráskově Lucerně, kterou zkoušel olomoucký divadelní spolek Mrštík. Budoucí slavná česká herečka po studiu na olomouckém gymnáziu odešla do Prahy na DAMU, které absolvovala v roce 1968.

Reklama
RIP
RIP

Smutný rok v Česku. Odešli známí zpěváci i herecké legendy

Celebrity

Během studií začala účinkovat v Divadle za branou, které sídlilo v prostorách Paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá zde nastoupila v roce 1969. Již dva roky nato však přešla do Divadla na Vinohradech. Zde se představila v celé řadě představení jako Zločin a trest, Obchodník s deštěm, Cyrano z Bergeracu, Mistr a Markétka, Zdravý nemocný, Kdo se bojí Virginie Woolfové, Mezi úterým a pátkem či Ideální manžel.

Kromě divadla, kterému se věnovala do konce života, se proslavila také řadou filmových a televizních rolí. Objevila se například ve filmech Lucie, postrach ulice (1983), Člověk proti zkáze (1989), Samotáři (2000) či Tátova volha (2018). Byla také známá svými rolemi v televizních seriálech Krkonošské pohádky, Žena za pultem, Nemocnice na kraji města, Chalupáři a Ulice.

Často pracovala také pro dabing, již v 80. letech ji diváci mohli slyšet jako Mariannu v seriálu Sandokan. Jejím hlasem promlouvaly také herečky Shirley McLaineová, Diane Keatonová nebo Ingrid Bergmanová.

Reklama

Často pracovala také pro dabing, již v 80. letech ji diváci mohli slyšet jako Mariannu v seriálu Sandokan. Jejím hlasem promlouvaly také herečky Shirley McLaineová, Diane Keatonová nebo Ingrid Bergmanová. V letech 2008 a 2009 získala cenu TýTý pro nejlepší herečku a v letech 1998, 2005 a 2010 ocenění (Ne)viditelný herec za nejpopulárnější herecký výkon na vlnách Českého rozhlasu. Před 12 lety jí byla udělena prezidentská medaile Za zásluhy v oblasti kultury.

Hana Maciuchová dvacet let žila s hercem Jiřím Adamírou, jenž v roce 1993 zemřel. Sblížili se při natáčení televizní inscenace v roce 1971 a on se kvůli Haně Maciuchové rozvedl. Po dlouhé, těžké nemoci zemřela v lednu 2021 v Olomouci. Připomeňte si její další slavné role a životní milníky.

Předchozí
1234522
Pokračovat

K divadlu ji přivedli rodiče

Česká herečka a pedagožka by 29. listopadu oslavila 80 let. K divadlu ji přivedli rodiče, kteří se taktéž věnovali hraní. Otec jí ve 14 letech nabídl roli družičky v Jiráskově Lucerně, kterou zkoušel olomoucký divadelní spolek Mrštík. Budoucí slavná česká herečka po studiu na olomouckém gymnáziu odešla do Prahy na DAMU, kterou absolvovala v roce 1968.

Hana Maciuchová
Hana MaciuchováFoto: ČTK
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama