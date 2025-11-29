K divadlu Hanu Maciuchovou přivedli rodiče. Otec jí ve 14 letech nabídl roli družičky v Jiráskově Lucerně, kterou zkoušel olomoucký divadelní spolek Mrštík. Budoucí slavná česká herečka po studiu na olomouckém gymnáziu odešla do Prahy na DAMU, které absolvovala v roce 1968.
Hana Maciuchová
Česká herečka a pedagožka by 29. listopadu oslavila 80 let. Vystudovala pražskou DAMU a od konce 60. let byla členkou Divadla za branou, od roku 1971 hrála v Divadle na Vinohradech. Ve filmu si poprvé zahrála v roce 1964. Účinkovala také v řadě českých seriálů, například Nemocnici na kraji města nebo Ulici. Byla držitelkou mnoha ocenění.
Během studií začala účinkovat v Divadle za branou, které sídlilo v prostorách Paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá zde nastoupila v roce 1969. Již dva roky nato však přešla do Divadla na Vinohradech. Zde se představila v celé řadě představení jako Zločin a trest, Obchodník s deštěm, Cyrano z Bergeracu, Mistr a Markétka, Zdravý nemocný, Kdo se bojí Virginie Woolfové, Mezi úterým a pátkem či Ideální manžel.
Kromě divadla, kterému se věnovala do konce života, se proslavila také řadou filmových a televizních rolí. Objevila se například ve filmech Lucie, postrach ulice (1983), Člověk proti zkáze (1989), Samotáři (2000) či Tátova volha (2018). Byla také známá svými rolemi v televizních seriálech Krkonošské pohádky, Žena za pultem, Nemocnice na kraji města, Chalupáři a Ulice.
Často pracovala také pro dabing, již v 80. letech ji diváci mohli slyšet jako Mariannu v seriálu Sandokan. Jejím hlasem promlouvaly také herečky Shirley McLaineová, Diane Keatonová nebo Ingrid Bergmanová.
V letech 2008 a 2009 získala cenu TýTý pro nejlepší herečku a v letech 1998, 2005 a 2010 ocenění (Ne)viditelný herec za nejpopulárnější herecký výkon na vlnách Českého rozhlasu. Před 12 lety jí byla udělena prezidentská medaile Za zásluhy v oblasti kultury.
Hana Maciuchová dvacet let žila s hercem Jiřím Adamírou, jenž v roce 1993 zemřel. Sblížili se při natáčení televizní inscenace v roce 1971 a on se kvůli Haně Maciuchové rozvedl. Po dlouhé, těžké nemoci zemřela v lednu 2021 v Olomouci. Připomeňte si její další slavné role a životní milníky.
Během studií začala účinkovat v Divadle za branou, které sídlilo v prostorách Paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá zde nastoupila v roce 1969. Již dva roky nato však přešla do Divadla na Vinohradech, kde účinkovala až do smrti.
Zde se představila v celé řadě představení jako Zločin a trest, Obchodník s deštěm, Cyrano z Bergeracu, Mistr a Markétka, Zdravý nemocný, Kdo se bojí Virginie Woolfové, Mezi úterým a pátkem či Ideální manžel.
Svůj filmový debut si odbyla v roce 1964 ve snímku Organ pojednávajícím o období Slovenské republiky 1939-1945. A přestože si v 60. a 70. letech zahrála i v řadě dalších televizních filmů, věnovala se především divadlu.
V televizní pohádce Princezna Turandot, jež vycházela z pohádek Tisíce a jedné noci, si zahrála po boku Viktora Preisse.
Hana Maciuchová si zahrála i v dalších pohádkách, O zakleté princezně (na snímku) nebo O víle Arnoštce.
Jednou z nejznámějších pohádkových rolí je však její postava Anče v Krkonošských pohádkách. Zde hrála po boku Jaroslava Satoranského, Františka Peterky, Ilji Prachaře a Zdeňka Řehoře.
Ve známém socialistickém seriálu Žena za pultem ztvárnila Olinku. Po uvedení seriálu přišlo Haně Maciuchové 41 nabídek k sňatku. Žádnou z nich nepřijala.
V dalším Dietlově seriálu Nemocnice na kraji města sehrála roli Aleny Blažejové, manželky primáře ortopedie Arnošta Blažeje ztvárněného Josefem Abrhámem.
A objevila se také v pokračování Nemocnice na kraji města v roce 2003 a 2008. Zde ztvárnila Miladu Bártovou.
V televizním seriálu Dnes v jednom domě si zahrála Jaroslavu Krejzovou.
A nechyběla ani v kriminálním dramatu Dobrodružství kriminalistiky.
Hana Maciuchová se nikdy nevdala. Při natáčení televizní inscenace v roce 1971 se však seznámila s hereckým kolegou Jiřím Adamírou. Ten byl ženatý, ale kvůli Maciuchové se rozvedl a začal s ní žít.
Jejich vztah trval dvacet let, a přestože jí Adamíra žádal o ruku, herečka vždy odmítla. Kvůli vážnému onemocnění a následné operaci nikdy nemohla mít děti, což ji podle jejích slov hluboce zasáhlo. Daleko více ji ale zasáhlo úmrtí Adamíry v roce 1993. Po jeho smrti jí údajně trvalo velmi dlouho vrátit se zpět do každodenního života.
Rok po jeho smrti pak začala učit na Státní konzervatoři v Praze.
Jednou z jejích nejvýraznějších rolí okolo roku 2000 byla postava matky Hanky v Samotářích. Její hlášky téměř zlidověly.
V populárním televizním seriálu Ulice hrála celkem deset let učitelku Miriam. Odešla z něj na vlastní žádost kvůli jinému projektu.
Hana Maciuchová často pracovala také pro dabing, již v 80. letech ji diváci mohli slyšet jako Mariannu v seriálu Sandokan. Jejím hlasem promlouvaly také herečky Shirley McLaineová, Diane Keatonová nebo Ingrid Bergmanová. V letech 1998, 2005 a 2010 získala ocenění (Ne)viditelný herec za nejpopulárnější herecký výkon na vlnách Českého rozhlasu.
Hana Maciuchová patřila mezi nejoblíbenější české herečky, což dokazují i mnohonásobné výhry v anketě TýTý v letech 2008 a 2009.
Získala i prezidentskou medaili Za zásluhy v oblasti kultury.
Prodělala rovněž rakovinu, ze které se vyléčila. Po nemoci se však rozhodla snížit pracovní tempo.
Naposledy se objevila v roce 2018 ve snímku Tátova volha, ke konci života se podílela na krimiseriálu Madame a objevit se měla i v pohádce Princ Mamánek.
Po dlouhé, těžké nemoci zemřela v lednu 2021 v Olomouci.