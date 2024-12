Boj o finále StarDance je v ohrožení. Jeden z horkých favoritů onemocněl

A přestože dvojice i přes Prágrovu nemoc zkouší, fanoušky informoval o tom, že mu stále není dobře. „Dnes budu ležet tady na tomhle místečku. Budu řvát pravá, levá,“ ukázal se smutným úsměvem na gauč ve zkušebně. „Mám tak nateklé uzliny, že nemůžu ani polknout. Kdybyste měli nějakej tip, co mi zabere... Bolí mě celé tělo. To bude týdeníček,“ povzdechl si tanečník. Milovníkům společenského tance tak nezbývá než doufat, že se mu do soboty uleví a spolu s Martou budou moci potvrdit své postavení favoritů a zabojovat o tituly krále a královny tanečního parketu.