Agátu Hanychovou čekají smutné Vánoce bez dcer. Už má ale plán

„Loni byly u mě, bohužel to tak je. Mám ještě naštěstí Kryšpína. Budeme na Vánoce u mámy a holky pak budu mít od 26. prosince až do ledna,“ svěřila se Hanychová webu Expres.cz s tím, jak budou její svátky vypadat. O nadílku s dcerami se ale připravit nenechá. A holčičkám prý to, že Vánoce s maminkou oslaví později, nijak nevadí. „Róza určitě neví, že 24. je Štědrý den, tam je to jedno. Mia to ví, ale už je na ten vzorec zvyklá. Bude prostě u táty a my si uděláme Štědrý den 26. prosince,“ je si jistá Agáta.