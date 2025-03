Agáta Hanychová přiznala dlouhé měsíce v péči psychologa. Bylo to kvůli Soukupovi

„Psychologa jsem musela vyhledat po tom, co jsem měla soudy se svým expartnerem. To jsem si opravdu řekla, že už je toho na mě moc a dále nemůžu. Řekla jsem si, že to potřebuji na někoho přehodit, a i ta psycholožka mi řekla, že jsem tam měla být už deset let,“ řekla Hanychová v podcastu Agáta a Ornella, který má s kamarádkou Ornellou Koktovou a kde si ani jedna z nich nebere servítky. „Chodila jsem opravdu intenzivně asi čtyři měsíce, teď už nechodím. Ale v jednu chvíli jsem potřebovala pomoci a nemít to v sobě. Myslím si, že je důležité si říci o tu pomoc. Psychologa jsem měla, aby mi pomohl,“ říká Agáta s tím, že je důležité, aby veřejnost přestala vnímat návštěvy psychologa jako stigma.