Z toho se vám udělá zle. Muž shromažďoval své nehty po dobu šesti let

Americký komik a influencer Cole Hersch je známý svým absurdním humorem a nečekanými výstřelky. Tentokrát však pobouřil i pobavil sledující neobvyklou zálibou – sbíral své vlastní okousané nehty. Šest let je schovával do sáčku a celou „sbírku“ pak zveřejnil na sociálních sítích. Co tím chtěl říct?