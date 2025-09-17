Ikona počasí
Ruská influencerka utrpěla zlomeninu páteře při nebezpečném TikTok trendu

TikTok
TikTokFoto: Shutterstock
TikTok
TikTokFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Touha po virálním videu se může nevyplatit. Ruská influencerka Mariana Barutkina se jen pár týdnů po porodu pokusila o tzv. stiletto challenge inspirovanou Nicki Minaj – a skončila se zlomenou páteří.

Když se společenské výzvy stávají virálními, možná se vám zlíbí trik, který vypadal na videu efektně. Ale realita bývá mnohdy tvrdší — o tom ví své ruská influencerka Mariana Vasiuc (známá také jako Mariana Barutkina), která jen několik týdnů po porodu riskovala při takzvané Stiletto challenge a utrpěla vážné poranění páteře.

charli_collage
charli_collage

V 16 letech pokořila rekordní milník TikToku, namísto kapesného si vydělává miliony

Volný čas

Její pokus spočíval v nestabilním balancování. Influencerka stála na kuchyňské lince, v lodičkách na vysokém podpatku, přičemž pod jednou nohou měla umístěný hrnec a plechovku s kojeneckou výživou a ve druhé ruce držela kojeneckou výživu. Když se pustila, ztratila rovnováhu a spadla dozadu. Výsledkem byla tzv. kompresní zlomenina — jeden z obratlů hrudního úseku páteře.

Mariana ve svém příspěvku na Instagramu uvedla, že se zotavuje, je pod pravidelným lékařským dohledem a řídí se doporučeními lékařů.

Tento incident opět upozorňuje na to, že trendy na TikToku a dalších sociálních sítí, které se snaží šokovat nebo působit extravagantně, mohou být mnohdy nebezpečné. Vyžadují smysl pro bezpečnost, rozumné hranice a uvědomělost — obzvlášť když člověk není fyzicky připraven.

Stiletto challenge není první ani poslední

Sociální sítě dokážou pobavit, inspirovat i spojovat lidi po celém světě. Vedle roztomilých videí a vtipných skečů se ale pravidelně objevují i výzvy, které mohou být doslova životu nebezpečné. Přestože často působí jako nevinná zábava a rychlá cesta k „lajkům, jejich následky mohou končit vážnými zraněními nebo dokonce tragicky. Připomínáme proto některé z nejznámějších a nejrizikovějších trendů posledních let, před nimiž odborníci varují a které je lepší nezkoušet.

  1. Benadryl Challenge – Teenagery vybízí k užívání nadměrného množství antihistaminika (Benadryl), aby dosáhli halucinací. To může vést k problémům se srdcem, záchvatům nebo dokonce smrti.
  2. Blackout / Choking Game – Výzvy, které spočívají ve zadržování dechu tak dlouho, až dojde ke krátkodobé hypoxii (nedostatku kyslíku). Mohou mít fatální následky.
  3. Milk Crate Challenge – Účastníci staví hromadu mléčných beden a snaží se po nich vystoupat nahoru a zpět dolů. Vzhledem ke kluzkosti a nestabilitě beden často dochází k pádům, zraněním kotníků, kloubů i zlomeninám.
  4. Cinnamon Challenge – Pokus sníst lžíci mleté skořice bez vody v určitém čase. Skořice dráždí dýchací cesty, způsobuje kašel, zvracení, riziko vdechnutí částeček látky, které mohou poškodit plíce.
  5. Fire Challenge – Lidé si nastříkají hořlavou tekutinu na tělo a zapálí ji, vše pro efekt nebo video. Výsledkem bývají popáleniny, dlouhodobé jizvy, někdy i vážná poškození kůže nebo nebezpečí požáru.
  6. „Devious Lick – Vzdálenější od fyzického zranění, ale přesto nebezpečný. Trend, při kterém studenti na sociálních sítích ukazují, jak kradou nebo ničí školní vybavení (umyvadla, toaletní papír, doplňky). Může vést k trestnímu stíhání, disciplinárním opatřením a narušení důvěry v komunitě.
Všechny štítky

