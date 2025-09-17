Ruská influencerka utrpěla zlomeninu páteře při nebezpečném TikTok trendu

Když se společenské výzvy stávají virálními, možná se vám zlíbí trik, který vypadal na videu efektně. Ale realita bývá mnohdy tvrdší — o tom ví své ruská influencerka Mariana Vasiuc (známá také jako Mariana Barutkina), která jen několik týdnů po porodu riskovala při takzvané Stiletto challenge a utrpěla vážné poranění páteře.
Její pokus spočíval v nestabilním balancování. Influencerka stála na kuchyňské lince, v lodičkách na vysokém podpatku, přičemž pod jednou nohou měla umístěný hrnec a plechovku s kojeneckou výživou a ve druhé ruce držela kojeneckou výživu. Když se pustila, ztratila rovnováhu a spadla dozadu. Výsledkem byla tzv. kompresní zlomenina — jeden z obratlů hrudního úseku páteře.
Mariana ve svém příspěvku na Instagramu uvedla, že se zotavuje, je pod pravidelným lékařským dohledem a řídí se doporučeními lékařů.
Tento incident opět upozorňuje na to, že trendy na TikToku a dalších sociálních sítí, které se snaží šokovat nebo působit extravagantně, mohou být mnohdy nebezpečné. Vyžadují smysl pro bezpečnost, rozumné hranice a uvědomělost — obzvlášť když člověk není fyzicky připraven.
Stiletto challenge není první ani poslední
Sociální sítě dokážou pobavit, inspirovat i spojovat lidi po celém světě. Vedle roztomilých videí a vtipných skečů se ale pravidelně objevují i výzvy, které mohou být doslova životu nebezpečné. Přestože často působí jako nevinná zábava a rychlá cesta k „lajkům“, jejich následky mohou končit vážnými zraněními nebo dokonce tragicky. Připomínáme proto některé z nejznámějších a nejrizikovějších trendů posledních let, před nimiž odborníci varují a které je lepší nezkoušet.
- Benadryl Challenge – Teenagery vybízí k užívání nadměrného množství antihistaminika (Benadryl), aby dosáhli halucinací. To může vést k problémům se srdcem, záchvatům nebo dokonce smrti.
- Blackout / Choking Game – Výzvy, které spočívají ve zadržování dechu tak dlouho, až dojde ke krátkodobé hypoxii (nedostatku kyslíku). Mohou mít fatální následky.
- Milk Crate Challenge – Účastníci staví hromadu mléčných beden a snaží se po nich vystoupat nahoru a zpět dolů. Vzhledem ke kluzkosti a nestabilitě beden často dochází k pádům, zraněním kotníků, kloubů i zlomeninám.
- Cinnamon Challenge – Pokus sníst lžíci mleté skořice bez vody v určitém čase. Skořice dráždí dýchací cesty, způsobuje kašel, zvracení, riziko vdechnutí částeček látky, které mohou poškodit plíce.
- Fire Challenge – Lidé si nastříkají hořlavou tekutinu na tělo a zapálí ji, vše pro efekt nebo video. Výsledkem bývají popáleniny, dlouhodobé jizvy, někdy i vážná poškození kůže nebo nebezpečí požáru.
- „Devious Lick“ – Vzdálenější od fyzického zranění, ale přesto nebezpečný. Trend, při kterém studenti na sociálních sítích ukazují, jak kradou nebo ničí školní vybavení (umyvadla, toaletní papír, doplňky). Může vést k trestnímu stíhání, disciplinárním opatřením a narušení důvěry v komunitě.
