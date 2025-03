Režisérka Jasmina Blaževič o natáčení seriálu Mozaika i Karlu Heřmánkovi

Jasmina Blaževič Jasmina Blaževič vystudovala hranou režii na pražské FAMU. Její studentská tvorba, především absolventský film Celnice, byla oceňována na mnoha festivalech. Po studiích se věnovala spíše dokumentární tvorbě. Natočila řadu dokumentů v Asii se sociální a politickou tématikou. Nicméně její nejznámějším dokumentem je portrét Věry Chytilové Cesta, vytvořený ve společnosti Negativ. Pro Českou televizi v roce 2000 natočila svéráznou vánoční pohádku Řád saténových mašlí, ve které princezny hrají dvanáctiletá děvčátka.

Mohla jste mluvit do výběru kameramana, střihače či obsazení rolí?

Měla jsem velkou důvěru jak producentů (Lucky Man Films – Daria Špačková, David Ondříček), tak i vedení Novy (kreativní producentka Iva Kašpárková Jestřábová a ředitel vývoje obsahu Michal Reitler) a můj výběr spolupracovníků nebyl nikdy zpochybněn. Co se týká obsazení, vzhledem k tomu, že jsme navrhli opravdu špičkové herce, tak všichni byli nadšení. A stejně tak my, když nám svou účast tito herci potvrdili. U toho opravdu nebylo žádné zaváhání.

Jak jste spolupracovala s druhou režisérkou seriálu Mozaika Lenkou Wimmerovou? Chodila jste na plac, když režírovala ona?

Každý velký seriál točí víc režisérů, je to běžné, protože jinak by se to nedalo fyzicky zvládnout, Mozaika v tomto ohledu není žádná výjimka. Není to tak, že bychom my dvě byly spolu na place, prostě každá z nás si režírovala své díly. Jediný rozdíl oproti jiným seriálům je možná v tom, že my s Lenkou si skvěle rozumíme a sdílíme podobné filmové cítění, takže bylo snadné se sladit.

Budete seriál v televizi sledovat?

Když Mozaika vyšla na Voyu, tak jsem se dívala společně s rodinou. Teď když bude v TV Nova, chystám se ji sledovat s kamarádkami. Uděláme si takový fajn holčičí večer s kecáním, nějakým dobrým občerstvením a se skvělým programem v televizi (chi chi).