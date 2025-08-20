Retro školní léta v kvízu. Poznáte staré učebnice a vybavení?

Školní pomůcky se během let výrazně proměnily. Dnes jsou pro děti samozřejmostí barevné penály plné fixů, moderní batohy s polstrovanými zády nebo učebnice doplněné digitálními aplikacemi. Jenže ještě před pár desetiletími to vypadalo úplně jinak – a generace dnešních rodičů či prarodičů si na to dobře vzpomínají.
Školní pomůcky se během let výrazně proměnily. Dnes jsou pro děti samozřejmostí barevné penály plné fixů, moderní batohy s polstrovanými zády nebo učebnice doplněné digitálními aplikacemi. Jenže ještě před pár desetiletími to vypadalo úplně jinak – a generace dnešních rodičů či prarodičů si na to dobře vzpomínají.