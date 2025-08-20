Ikona počasí
Retro školní léta v kvízu. Poznáte staré učebnice a vybavení?

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA – cca 50. léta: Retro fotografie zachycuje žáky sedící v dřevěných lavicích ve třídě. Dobový snímek skupiny spolužáků ve školní třídě.
ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA – cca 50. léta: Retro fotografie zachycuje žáky sedící v dřevěných lavicích ve třídě. Dobový snímek skupiny spolužáků ve školní třídě.
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Vraťte se s námi do školních lavic a otestujte si paměť. Poznáte staré učebnice, sešity nebo pomůcky, které kdysi nechyběly v aktovkách?

Školní pomůcky se během let výrazně proměnily. Dnes jsou pro děti samozřejmostí barevné penály plné fixů, moderní batohy s polstrovanými zády nebo učebnice doplněné digitálními aplikacemi. Jenže ještě před pár desetiletími to vypadalo úplně jinak – a generace dnešních rodičů či prarodičů si na to dobře vzpomínají.

Manuál pro rodiče školáků: Jak se nezbláznit a najet na nový režim v klidu

Rodina

Učebnice, co voněly po tiskařské barvě

Pamatujete si na pevné svázané učebnice s tvrdými deskami, které měly typický pach papíru a barvy? Matematika se počítala v sešitech s linkami a čtverečky, literaturu provázely černobílé ilustrace a jazykové učebnice zdobily jednoduché barevné obálky. I přes jejich strohý vzhled se staly neoddělitelnou součástí školního života.

Pomůcky, které dnes působí úsměvně

Kromě učebnic nesměly chybět ani klasické inkoustové pera s násadkou a bombičkami, logaritmické pravítko, plastové kružítko nebo dřevěná rýsovací trojúhelníková pravítka. A kdo by si nevzpomněl na „inkoustové kaňky na prstech nebo rozmazané písmo po celé stránce sešitu?

Nostalgie má zvláštní kouzlo – připomíná nám dobu, kdy jsme si dělali starosti jen s tím, jestli bude v jídelně rajská, nebo řízek, a zda jsme nezapomněli domácí úkol. Retro kvízy proto nejsou jen hrou, ale i příjemným návratem do bezstarostnějších časů.

