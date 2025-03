V současné době jsou Peppa a její mladší bratr Tom (v originále George) ve věku čtyř a dvou let. Očekávaný přírůstek do rodiny bude jistě znamenat nové dobrodružství nejen pro ně, ale i pro malé diváky po celém světě. Tvůrci seriálu věří, že tato dějová linka pomůže dětem lépe pochopit, co obnáší příchod nového sourozence, a nabídne rodičům příležitost diskutovat s dětmi o změnách v rodině.