Pozor, bouřky na obzoru: Připravte se na dnešní rozmary počasí

Sobota 3. května přinese do Česka výraznou změnu počasí. Zatímco pátek byl nejteplejším dnem letošního roku s teplotami až 29,8 °C, v sobotu odpoledne se očekávají silné bouřky doprovázené přívalovými dešti, krupobitím a nárazy větru. Výstraha platí od poledne do 17:00 pro Liberecký kraj a části Ústeckého, Středočeského a Královéhradeckého kraje. Od 16:00 do 22:00 se výstraha rozšiřuje na východní části Česka, včetně Královéhradeckého, Pardubického, Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje a Vysočiny.