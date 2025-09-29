Ikona počasí
KVÍZ: Poznáte sexbomby filmových dekád? Otestujte své oko i znalosti

Filmové plátno vždycky patřilo krásným a charismatickým ženám, které dokázaly jediným pohledem pobláznit celé generace diváků. Od Marilyn Monroe přes Sharon Stone až po Scarlett Johansson – každá dekáda měla své ikonické sexsymboly, na které se nezapomíná.

V našem kvízu projdete dekády od zlaté éry Hollywoodu až po současnost: od pin-up ikon a femme fatale přes bondgirl až po dnešní hvězdy červených koberců. Čekají vás černobílé snímky, kultovní plakáty i paparazzi momentky – a úkolem je správně určit jméno i období, které proslavily. Sledujte detaily: účes, linku na oku, šaty, typický úsměv… Jak silné máte oko na Marilyn, Sophii, Brigitte nebo jejich moderní nástupkyně? Připraveni? Otestujte se a zjistěte, jestli máte přehled filmového znalce – nebo vás ikonické krásky ještě dokážou nachytat.

