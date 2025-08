Pod stan či na vrcholy hor: užijte si outdoorové dobrodružství společně se svým psem

Dlouhé túry, společné stanování či spaní pod širákem a nekonečné možnosti, které příroda nabízí. To všechno každoročně vyhledává celá řada dobrodruhů z České republiky. Naplánovat trasu, zabalit batoh a vyrazit. Není lepší nápad, než si sebou vzít i svého čtyřnohého parťáka – pobyt v přírodě vás nabije pozitivní energií a společné dobrodružství posílí váš vzájemný vztah. Je ale dobré počítat s tím, že plánování delšího výletu do přírody se psem je to trochu komplikovanější a vše se vyplatí plánovat dopředu. Kromě výbavy pro vás je třeba myslet také vybavení pro vašeho čtyřnohého parťáka, a i během plánování tras je potřeba brát v potaz jeho fyzické možnosti.