Mýtus č. 4: Pro malé částky nemá smysl hledat nejlepší kurz

„Vždyť jde jen o pár stovek, to nemá cenu řešit.“ Typické krátkozraké uvažování, které v dlouhodobém horizontu vede k výrazným ztrátám. Pokud každý měsíc směňujete částku např. 5 000 korun na dolary na pravidelné investice, tak rozdíl mezi kurzem banky a směnárnou může být i sto korun. Ale za 10 let? Při průměrném zhodnocení 7 % ročně byste mohli získat navíc 17 800 korun. A to už stojí za pár kliknutí navíc.