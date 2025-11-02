Australští hasiči znovu dokazují, že odvaha a dobré srdce mohou jít ruku v ruce s půvabem. Tradiční Australian Firefighters Calendar pro rok 2026 je tu – a opět se mu daří spojit to, co má svět na Austrálii nejraději: urostlé hrdiny, zvířata a laskavost. Už 33. ročník legendárního projektu ukazuje, že dobročinnost může mít i opravdu působivou tvář.
