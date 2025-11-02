2. 11.
Nejžhavější kalendáře roku jsou tady! Dobrosrdeční hasiči znovu pomáhají i okouzlují

Nejžhavější kalendáře roku jsou tady
Australští hasiči - kalendáře 2026
Australští hasiči - kalendáře 2026
Australští hasiči - kalendáře 2026
Australští hasiči - kalendáře 2026
Nejžhavější kalendáře roku jsou tady
Foto: australianfirefighterscalendar.com
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Je zpět – slavný Australian Firefighters Calendar 2026, který spojuje odvahu, šarm a laskavost. Urostlí hasiči pózují po boku psů, koček i koní, a výtěžek z prodeje opět pomůže zvířatům, dětem i lidem zasaženým katastrofami. Dobročinný projekt, který už 33 let dává dobrým skutkům atraktivní tvář, dokazuje, že hrdinství může mít mnoho podob.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Australští hasiči znovu dokazují, že odvaha a dobré srdce mohou jít ruku v ruce s půvabem. Tradiční Australian Firefighters Calendar pro rok 2026 je tu – a opět se mu daří spojit to, co má svět na Austrálii nejraději: urostlé hrdiny, zvířata a laskavost. Už 33. ročník legendárního projektu ukazuje, že dobročinnost může mít i opravdu působivou tvář.

Každý rok se do kalendáře zapojují stovky hasičů z celé Austrálie, kteří před fotoaparátem vystupují nejen jako symbol síly a odvahy, ale také empatie. Tentokrát kalendář vychází v pěti různých verzích – psí, kočičí, koňský, mix ze zvířecí říše a k dostání je i verze bez zvířat. Na své si tak přijdou milovníci všech čtyřnohých tvorů, ale i ti, kdo dávají přednost samotným hrdinům bez doprovodu.

Kromě vizuálního potěšení má kalendář především charitativní poslání. Výtěžek z prodeje je každoročně věnován organizacím, které pomáhají zvířatům, dětem a komunitám zasaženým katastrofami. Letošní ročník podpoří mimo jiné Byron Bay Wildlife Hospital, Kids With Cancer Foundation, Safe Haven Animal Rescue či projekty na podporu duševního zdraví hasičů. Část výtěžku půjde i za hranice Austrálie – pomůže například oblastem USA, které zasáhly hurikány nebo záplavy.

Australští hasiči - kalendáře 2026
Foto: australianfirefighterscalendar.com
Reklama

„Díky těmto kalendářům jsme mohli rozšířit rehabilitační centrum pro volně žijící zvířata. Jen loni jsme vrátili do přírody stovky uzdravených tvorů,“ uvedl Dr. Stephen Van Mil, zakladatel Byron Bay Wildlife Hospital. Fotografie hasičů objímajících koaly, zachraňujících koťata nebo krmících koně obletěly svět a staly se symbolem soucitu a naděje. Ačkoliv je na první pohled lákadlem kombinace svalů a roztomilých zvířecích tváří, skutečné kouzlo projektu spočívá v tom, že spojuje krásu s dobrým skutkem.

Australští hasiči - kalendáře 2026
Australští hasiči - kalendáře 2026
Australští hasiči - kalendáře 2026
Australští hasiči - kalendáře 2026
Jak píše magazín People, „nejde jen o kalendář, ale o připomínku, že i malý čin může mít velký dopad. A tak zatímco svět obdivuje fotografie mužů v uniformách a jejich zvířecích společníků, výtěžek z každého prodaného kusu pomáhá těm, kteří to potřebují nejvíc.

Zdroj: Australian Firefighters CalendarPeople.com, Good Things Guy

