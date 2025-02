Matějská pouť 2025: Nejstarší jarní atrakce Evropy a návrat legendární horské dráhy

Lidé si ji tolik přáli zpět, až se to letos konečně stalo! Po sedmi letech se na Matějskou pouť vrací legendární horská dráha Cyklon. Tato ikonická atrakce byla provozována na Výstavišti Praha mezi lety 1975 a 2018 a byla vůbec jedinou stálou ocelovou horskou dráhou v České republice. Cyklon měří 13 metrů na výšku, dosahuje rychlosti 46 km/h a její dráha je dlouhá 440 metrů. Každá jízda trvá přibližně dvě minuty a na jednu jízdu se vejde osm lidí. Atrakci vyrobila v roce 1963 italská společnost S.D.C., do Prahy byla převezena o deset let později. Po odstavení v roce 2018 prošla rekonstrukcí v obci Chotouchov, kde v září 2023 proběhly zkušební jízdy.