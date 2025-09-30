Čeština je krásná, ale někdy taky pěkně záludná. Nejde jen o složitá pravidla nebo vyjmenovaná slova – náročné jsou i výrazy, které v běžné řeči často slyšíme, ale málokdo by dokázal přesně vysvětlit jejich význam. Víte třeba, co znamená, když se řekne, že situace je kruciální? Nebo jak byste popsali aproximaci?
Čeština je krásná, ale někdy taky pěkně záludná. Nejde jen o složitá pravidla nebo vyjmenovaná slova – náročné jsou i výrazy, které v běžné řeči často slyšíme, ale málokdo by dokázal přesně vysvětlit jejich význam. Víte třeba, co znamená, když se řekne, že situace je kruciální? Nebo jak byste popsali aproximaci?