Kvíz: Znáte význam nejtěžších českých slov? Dokažte, že patříte mezi jazykové mistry

Čeština
Jana Harmáčková
Čeština skrývá spoustu slov, která zní povědomě, ale jejich přesný význam zná jen málokdo. Víte, co je aproximace nebo kruciální? Vyzkoušejte si náš kvíz a zjistěte, jestli patříte mezi jazykové mistry, nebo vás některé výrazy ještě dokážou potrápit.

Čeština je krásná, ale někdy taky pěkně záludná. Nejde jen o složitá pravidla nebo vyjmenovaná slova – náročné jsou i výrazy, které v běžné řeči často slyšíme, ale málokdo by dokázal přesně vysvětlit jejich význam. Víte třeba, co znamená, když se řekne, že situace je kruciální? Nebo jak byste popsali aproximaci?

Diktát ze školních lavic: Jak dobře zvládáte češtinu? Otestujte se na známku!

Volný čas

Čeština se navíc neustále vyvíjí – přibývají nové výrazy z cizích jazyků, některá slova mění svůj význam a jiná se z běžné mluvy postupně vytrácejí. Proto se vyplatí občas si své znalosti osvěžit.

Připravili jsme pro vás jazykový kvíz, ve kterém si můžete ověřit, jak dobře rozumíte těmto zapeklitým slovům. Čeká vás celkem 15 otázek a na konci zjistíte, zda patříte mezi češtinářská esa, nadprůměrné znalce, nebo se na vrchol teprve šplháte. Kvíz vám ukáže, kde jste silní a kde by stálo za to si významy zopakovat. A možná díky němu objevíte slova, která vás zaujmou natolik, že je začnete sami používat.

Zdroj: vsprace.cz

