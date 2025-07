Kvíz: Tahle slova matou národ. Zvládnete rozlišit spisovnou češtinu od hovorové?

Znalost spisovné češtiny není jen o tom, jak mluvit „hezky“. Je to dovednost, která se uplatní ve škole, v práci, při psaní e-mailů, životopisů nebo úředních dokumentů. Umět rozlišit jazykové vrstvy ukazuje, že rozumíte situaci, ve které se nacházíte – a že se dokážete vyjádřit s respektem k posluchačům nebo čtenářům.

A co vy?

Troufnete si rozpoznat, co je ještě spisovné, a co už ne? V našem jazykovém kvízu si to můžete otestovat. Některé otázky vás možná překvapí – a možná se naučíte i něco nového.