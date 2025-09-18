Kvíz: Máte všeobecný přehled? Odpovědět správně alespoň na polovinu otázek zvládne málokdo

Všeobecný přehled není jen soupis toho, co máte v hlavě uložené, ale hlavně schopnost zorientovat se v realitě. Můžete si ho představit jako mapu, kterou si celý život dokreslujete: někdo má zpracované jen blízké okolí, jiný bez váhání ukáže Maledivy, vysvětlí, co znamená pojem „kvark“, nebo připomene, kdo napsal Kantovu Kritiku čistého rozumu. Nejde o bezduché memorování, ale o zvědavost, která vás vede k hledání souvislostí. Člověk s rozhledem nemusí být chodící encyklopedie – často stačí umět klást správné otázky a vědět, kde a jak si ověřit odpovědi.