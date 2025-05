Dnes si tuhle atmosféru můžete připomenout — bez kamer, ale s o to větší chutí se pobavit. Připravili jsme pro vás sérii hádanek ve stylu Kufru. Stačí se ponořit do nápověd, zapojit fantazii a zkusit uhodnout, o jaký předmět nebo pojem jde. Ideální na rozproudění zábavy s přáteli nebo jako rychlá nostalgická výzva během pauzy v práci. Tak co, kurňa, poznáte to?