Kontroverzní Hodně štěstí: Jedni zívají nudou, druzí se dobře baví

Část diváků se smála, část přepínala

V pořadu Hodně štěstí se objevila celá řada známých osobností, jako například Helena Vondráčková, Lucie Borhyová, Patricie Pagáčová, Radek Kašpárek, Jan Koller, Jan Rosák, Jakub Kohák, Petr Švancara, Jakub Štáfek, Hana Vagnerová a mnoho dalších. Reakce diváků na sociálních sítích byly smíšené. Zatímco někteří si zábavnou show pochvalovali, jiní ji označili za nudnou a trapnou.

„Já jsem se teda docela bavila a i jsem se zasmála, a to moc takových pořadů, kde je od každého trochu, není. Skoro na žádném běžném programu už zábavné pořady nejsou... Každý má ovladač a může přepnout, anebo zhlédnout celé a rozhodnout se, jestli se příště dívat, nebo ne,“ napsala spokojená Romana. „Chtělo by to více takových show. Konečně žádná nuda,“ souhlasí Roman. Jan byl rovněž nadšený: „Po dlouhé době pořad, který opravdu pobavil. Moc vám děkuji.“ Na druhé straně Marek z pořadu nadšený nebyl. „Dlouhé, nudné a umělé... Taková nucená sranda, není to můj šálek kávy,“ vyjádřil svůj názor. Podobně to viděl i Lukáš: „Tohle bylo velký špatný, a to jsem naštěstí chytl jen pár minut pořadu. Totálně ztrapněný ,mišelinský‘ kuchař. Celkově trapné, lehce nahrané.“