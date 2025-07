Jak vybrat ten nejsladší meloun? Osvědčené triky, díky kterým už nesáhnete vedle!

Šťavnatý, sladký, osvěžující – meloun si právem získal pověst nejoblíbenější letní pochoutky. Ať už ho jíte jen tak, připravujete z něj ovocné saláty nebo z něj lisujete džus, málokterý plod tak dokonale spojí chuťové potěšení s lehkostí a hydratací. První zmínky o jeho pěstování sahají až do starověkého Egypta, kde byl meloun nejen běžnou potravinou, ale i součástí pohřebních rituálů – melouny se ukládaly do hrobek jako dar do posmrtného života.