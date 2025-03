Indický teenager s nejchlupatějším obličejem se dostal do Guinnessovy knihy rekordů

Když začal chodit do školy, nebylo to pro něj vůbec snadné. „První dny byly opravdu těžké. Spolužáci se mě báli, báli se mého vzhledu,“ vzpomíná. Ale časem se vše změnilo. „Jakmile mě víc poznali a začali se se mnou bavit, pochopili, že se vlastně neliším. Jen zvenku vypadám jinak – uvnitř jsem stejný jako oni.“



Dnes Lalit svým příběhem inspiruje tisíce lidí. Přestože se i on občas setkává s posměšky nebo předsudky, naučil se nevnímat je jako něco, co ho definuje. Když mu někdo řekne, že by si měl obličej oholit, odpovídá s klidem: „Mám se rád takový, jaký jsem. Nechci měnit svůj vzhled.“