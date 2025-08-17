Filmová hvězda, jejíž život byl jako román. Kolik toho víte o Adině Mandlové?

Byla nejen ikonou stříbrného plátna, ale i ženou, která dokázala vyvolat obdiv i skandál. Adina Mandlová patří mezi největší hvězdy československé kinematografie a její životní příběh je stejně dramatický jako role, které hrála. Otestujte své znalosti o slavné herečce a zjistěte, zda víte víc než ostatní.
Adina Mandlová patří k největším ikonám českého filmu. Herečka, jejíž krása a šarm si podmanily filmové plátno i srdce mnoha mužů, ale která zároveň prožila bouřlivý a často bolestný život. Její osud je dodnes fascinující – od hvězdné kariéry první republiky, přes těžká válečná léta, až po odchod do emigrace.
Adina Mandlová se narodila v roce 1910 v Mladé Boleslavi. Původně studovala na obchodní akademii, ale brzy ji zlákalo divadlo a film. Už ve 30. letech se stala jednou z nejobdivovanějších hereček své doby. Na filmovém plátně zářila ve snímcích jako Děvčata, nedejte se! (1937), Kristián (1939) či Hotel Modrá hvězda (1941). Byla zosobněním elegance, smyslnosti a ženského půvabu, díky čemuž si vysloužila označení „česká Marlene Dietrich“.
Adina nikdy nebyla jen „obyčejná“ herečka. Její osobní život se stal stejně sledovaným jako její filmová kariéra. Proslula vztahy s významnými muži své doby – mezi její lásky patřil režisér Hugo Haas, spisovatel Pavel Tigrid i známý herec Raoul Schránil. Její pověst ale poznamenaly i válečné roky. Vztah s německým důstojníkem jí přinesl nelibost části veřejnosti a po válce dokonce čelila obvinění z kolaborace. I když nebyla nikdy odsouzena, její pověst byla poškozena a možnosti hrát v českém filmu se uzavřely.
Po válce se rozhodla odejít do zahraničí. Nějaký čas žila ve Švýcarsku, poté v Anglii a později v Kanadě. I tam se pokoušela o hereckou kariéru, ale nikdy už nedosáhla slávy, jakou měla v Československu. V cizině našla nové přátele, manžela i klidnější život, přesto se často vracela ve vzpomínkách do časů první republiky.
Adina Mandlová zemřela v roce 1991 v Příbrami, jen pár měsíců po návratu do vlasti. Její životní příběh je ukázkou toho, jak tenká je hranice mezi obdivem a odsouzením. Byla krásná, talentovaná a sebevědomá – a nebála se žít podle vlastních pravidel. Dodnes je připomínána jako ikona, která vtiskla českému filmu tvář elegance a odvahy.