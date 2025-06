Fanoušci kultovního seriálu jsou v šoku. Marge Simpsonová zemře

V epizodě je Líza úspěšnou ženou a Bart vede podezřelý domov pro seniory, zatímco Homer žije v jiném zařízení na Floridě. Líza najde dopis od své zesnulé matky, ve kterém si přečte její přání, aby si rodina i v budoucnu zůstala blízká, a tak se děti vypraví pro svého otce, aby ho přivezly zpět do Springfieldu. Marge to vše sleduje z oblaku, a když vidí, že se vše děje podle jejího přání, v doprovodu člena Beatles Ringo Starra se vydá do nebe.