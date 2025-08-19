Drama jako od Hitchcocka: Na seniorku zaútočil racek

Sedmdesátiletá Lesley Wright z Moray ve Skotsku si cestu k sousedce představovala jinak. Během chůze ji zcela nečekaně napadl racek – bez varování se střemhlav snesl z nebe a udeřil ji zezadu do hlavy. Výsledkem byl zakrvácený skalp a okamžitá cesta do nemocnice. „Cítila jsem obrovskou ránu do zátylku,“ popsala Lesley. „Netušila jsem, že to byl racek, dokud jsem neuslyšela, jak po útoku křičí.“ Krev jí začala okamžitě stékat po tváři a žena zůstala v šoku.
