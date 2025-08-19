Ikona počasí
Drama jako od Hitchcocka: Na seniorku zaútočil racek

Sedmdesátiletá Lesley Wright klidně kráčela po ulici, náhle se z ničeho nic snesl ze vzduchu racek a prudce ji udeřil do hlavy.
Sedmdesátiletá Lesley Wright klidně kráčela po ulici, náhle se z ničeho nic snesl ze vzduchu racek a prudce ji udeřil do hlavy.
Jana Harmáčková
Sedmdesátiletá Lesley Wright zažila v Moray ve Skotsku okamžik, který by čekala spíš v hororu než na cestě k sousedovi. Když klidně kráčela po ulici, náhle se z ničeho nic snesl ze vzduchu racek a prudce ji udeřil do hlavy.

Sedmdesátiletá Lesley Wright z Moray ve Skotsku si cestu k sousedce představovala jinak. Během chůze ji zcela nečekaně napadl racek – bez varování se střemhlav snesl z nebe a udeřil ji zezadu do hlavy. Výsledkem byl zakrvácený skalp a okamžitá cesta do nemocnice. „Cítila jsem obrovskou ránu do zátylku,“ popsala Lesley. „Netušila jsem, že to byl racek, dokud jsem neuslyšela, jak po útoku křičí.“ Krev jí začala okamžitě stékat po tváři a žena zůstala v šoku.

K incidentu došlo nedaleko domu kosmetičky Seliny Ho, za níž Lesley právě mířila. Nechtěla jí ale zakrvácet dům, a tak se pokusila zavolat, aby vyšla ven. Nakonec pomohla kolemjdoucí, která zaklepala na dveře a Selinu přivedla. Ta přinesla vodu, ručníky a židli, aby Lesley mohla posedět, než krvácení ustane. Poté ji osobně odvezla na pohotovost do nemocnice Dr. Gray’s

Lékaři ránu vyčistili a slepili, naštěstí nebyly nutné stehy. Přesto Lesley zůstala nepříjemná jizva a dočasná lysina. „Byl to malý řez, ale protože šlo o hlavu, krvácelo to hodně,“ vysvětluje.

Rána byla tak silná, že Lesley zůstala otřesená a začala jí téct krev. Bolest, šok a pocit bezmoci ji donutili vyhledat lékařskou pomoc, a tak skončila v nemocnici, kde jí ošetřili zranění. Útok zanechal na hlavě jizvu i lysé místo, které jí bude připomínat tuhle nečekanou zkušenost. Lesley si teď klade otázku, proč vlastně racci stále patří mezi chráněné druhy, když dokážou takto nebezpečně zaútočit na nic netušící lidi.
Foto: Profimedia.cz
Od té doby se žena racků bojí. „Když vidím někde v blízkosti racka nebo mládě, okamžitě se dívám nad sebe, jestli se ke mně nějaký neblíží,“ říká. „Na ulici už jsem viděla, jak lidem berou jídlo přímo z ruky. Manžel mi navíc tvrdí, že pravidelně útočí i na psy. Často přemýšlím, proč jsou vlastně chránění – lidé jim přezdívají ‚létající krysy‘ a jejich křik slyšíte ve tři ráno po celém okolí."

Lesley se sice z útoku fyzicky zotavila, ale psychická stopa zůstává. A otázka, zda by racci měli být chráněným druhem, v ní zní hlasitěji než kdy dřív.

Zdroj: The Sun

