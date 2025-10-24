Roztržená bankovka, ohořelý kus nebo poškozená mince ještě nemusí znamenat ztrátu peněz. Česká národní banka (ČNB) má jasně stanovená pravidla, kdy a jak lze poškozené peníze vyměnit. Ve většině případů vám banka vyplatí plnou hodnotu, výjimkou jsou pouze tzv. nestandardně poškozené peníze.
Reklama
Kdy máte nárok na výměnu
O výměnu poškozených bankovek či mincí může požádat každý – fyzická i právnická osoba, která je má v držení. Jak upozorňuje Česká národní banka, klíčové je, jak moc a jakým způsobem byly peníze poškozeny. Většinu běžně poškozených bankovek a mincí vymění banky okamžitě a zdarma. Pokud se ale jedná o nestandardní poškození, je postup složitější. Za běžně poškozenou bankovku se považuje taková, která je celá, případně jí chybí jen malá část – zbývá tedy více než 50 % původní plochy, a skládá se maximálně ze dvou částí. Takovou bankovku vám vymění bez poplatku.
Co znamená „nestandardní poškození“
Nestandardně poškozená bankovka je ta, která je ohořelá, zetlelá, silně obarvená nebo odbarvená, takže vznikají pochybnosti o její pravosti. Do této kategorie spadají i bankovky s nečitelným nebo deformovaným obrazcem, proděravěné, úředně znehodnocené či přetištěné. Stejné pravidlo platí i pro bankovky, které se skládají z více než dvou částí, chybí jim celý okraj, nebo byly poškozeny ochranným nástražným zařízením (např. při pokusu o krádež z bankomatu či trezoru). U mincí je situace podobná – nestandardní jsou ty, které jsou nastřižené, zdeformované, rozlomené na více částí nebo mají nečitelný reliéf.
Reklama
Kam s poškozenými penězi
Pokud máte bankovky nebo mince poškozené běžným způsobem, stačí je odnést do kterékoliv banky s hotovostní přepážkou. Tam vám je vymění na počkání, stačí předložit občanský průkaz nebo pas. Služba je zdarma pro výměnu do 100 kusů bankovek nebo mincí stejné hodnoty. Pokud jich přinesete víc nebo nejsou roztříděné, může být účtován poplatek podle sazebníku konkrétní banky.
Jak postupovat u nestandardního poškození
V případě nestandardního poškození musí banka poškozené peníze zadržet a vyplní s vámi formulář „Potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí“. Uvedete v něm způsob poškození, číslo účtu nebo adresu, kam má být náhrada zaslána. Bankovní úředník následně předá peníze spolu s formulářem České národní bance, která rozhodne, zda máte nárok na náhradu. Pokud se vám nechce chodit přes komerční banku.
Kdy ČNB uzná náhradu
Česká národní banka přizná náhradu v plné hodnotě, pokud byly peníze poškozeny:
- při živelní pohromě (např. povodně, požár),
- během trestného činu nebo pokusu o něj, pokud je žadatel obětí,
- nešťastnou náhodou, kterou žadatel nemohl ovlivnit ani jí předejít.
Pokud se zjistí, že peníze byly poškozeny úmyslně nebo neoprávněně znehodnoceny, ČNB náhradu neuzná.
Mohlo by vás zajímat: „Napálím tě ty kanále jeden komunistickej, prašivej.“ Naštvaný důchodce z videa je dodnes legendou
Mohlo by vás zajímat
Reklama