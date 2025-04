Češi se budou seznamovat nazí v televizi. Naked Attraction je rande v opačném sledu

Pořad vznikl v roce 2016 ve Velké Británii a následně se rozšířil do dalších evropských zemí, například do Německa, Švédska nebo Itálie. Loni si našel cestu i k americkému publiku na platformě HBO Max, kde se stal jedním z nejsledovanějších titulů. V Česku lze prozatím sledovat originální britské a polské epizody denně od neděle do čtvrtka od 22 hodin na Óčku.