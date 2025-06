20 centimetrů historie: Muzeum vystavuje kondom s jeptiškou z nevěstince

Muzeum Rijksmuseum v Amsterdamu ode dneška vystavuje 200 let starý ilustrovaný kondom. Jde o první prezervativ, který se stal součástí sbírky umění nizozemského muzea. Píše o tom server deníku The Guardian. Výstava trvá do listopadu.