Skibidi, sigma a rizz. Rozumíte generaci alfa? Otestujte se

Slang generace Alfa se neustále mění

Pokud máte pocit, že slovům generace Alfa nerozumíte, připravte se na další výzvu – jejich slovník se mění rychlostí blesku. Žijeme v době, kdy je všechno rychlé (kromě vyřizování dokumentů na úřadech), a to platí i pro jazyk mladých. To, co je dnes trendy, může být už zítra zastaralé.

Dalším klíčovým faktorem je kontext – stejný výraz může v různých situacích znamenat úplně něco jiného. Proto je tento kvíz spíše hravou sondou do jazyka generace Alfa než definitivním slovníkem mládeže. Přesto věříme, že po jeho absolvování se budete cítit o pár let mladší – a možná dokonce zvládnete zachytit pár slov z rozhovorů dnešních teenagerů.