Nejen že porovnávání způsobuje frustraci, ale také to brání našemu osobnímu růstu. Pokud se soustředíme na to, co mají ostatní, často nevidíme, jak moc jsme už dosáhly a co všechno jsme schopné. Porovnávání nás také odvádí od skutečného štěstí – to je totiž ukryté ve vlastní spokojenosti a vnitřním naplnění, ne v srovnání s někým jiným.