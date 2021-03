Otužování je trend, který se nehodí pro všechny. Kdy začít a kdy se mu radši vyhnout?

Otužování má mnoho podob, ačkoliv nejznámější je noření se do ledové vody, otužovat se dá i pobytem na studeném vzduchu. Právě tím by měli začít lidé, kteří by rádi posílili svou obranyschopnosti i psychiku pobytem v ledové vodě.

"Mohu se otužovat už tím, že když je venku 13 stupňů, tak si nevezmu mikinu nebo bundu, ale vyjdu ven jen v tričku a mikinu mám v batohu připravenou, kdyby to pro mě nebylo komfortní. Postupně si tak můžu hrát s vystavováním chladu a trénovat," uvedl před časem pro Radiožurnál instruktor Wim Hofovy metody Jakub Chomát.

Zocelovat se vůči chladu radí také lékaři jako součást prevence proti onemocněním. "Pravidelné, denní (nejlépe každé ráno) sprchování až pět minut na závěr mytí ledovou vodou zvýší výrazně odolnost proti prochladnutí a běžným virovým chorobám," tvrdí například svitavský praktický lékař Jiří Šoupal na svém webu.

Nejlepší je přitom podle něj začít v létě, kdy jsou lidé vůči nemocí odolnější a mají čas dostat se do formy. Roman Stefek z organizace Efri, která pořádá kurzy otužování, však tvrdí, že se zvykáním si na chlad lze začít kdykoliv. "V dnešní době došlo k popularizaci otužování zejména Wim Hofem, Nizozemcem, známým svou odolností na chlad, ale je třeba si uvědomit, že dřív lidé žili v podmínkách, ve kterých bylo koupání v ledové vodě zcela běžné," říká.

Podle něj je noření se do ledový vody také otázkou ovládnutí mysli. "Je potřeba mít na paměti jen to, že jakmile vlezete do ledové vody, vyjede vám tepovka a mozek začne vysílat zprávu, ať z vody vylezete. Tak je nastavený. Jde o klasickou reakci - bojuj nebo uteč. Vy potřebujete vědomě dech zklidnit a když to uděláte, tělo se začne zklidňovat také. To všechno proběhne ve vodě například v prvních 15 sekundách. Jde hlavně o nastavení mysli," zdůrazňuje.

Přestože na chlad se dá postupně zvyknout, otužování rozhodně není pro všechny. O vhodnosti otužování by se měli dopředu poradit se svým lékařem lidé, kteří trpí srdečními onemocněními, chorobami cév a vysokým tlakem.

Například děti a starší lidé by se tak měli otužovat mírněji, zocelování vůči chladu by však mělo probíhat dlouhodobě, pravidelně a postupně, aby mělo kýžený efekt a neublížilo.

"Obecně se doporučuje chodit do ledové vody na dvě minuty, během nichž proběhne většina zdraví prospěšných záležitostí. Podle mě je nejlepší poslouchat své tělo, řídit se vlastním rozumem a přistupovat k vodě s pokorou," dodává Stefek.

