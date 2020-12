České hvězdy mají nový koníček. Vrhly se do otužování v řekách a inspirují ostatní

Přestože teploty v Česku v posledních dnech klesají, pro některé české herce a herečky to není důvod, proč by měli odložit plavky a vyrazit si zaplavat. Podívejte se, kdo se odvážil vstoupit do ledové vody.