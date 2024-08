Tohle byste měli vědět o celulitidě: Mýty, kterým věří většina z nás

Pomerančová kůže, celulitida, znepříjemňuje život mnohým z nás. Trápí většinu žen, ale i některé muže a patří k nezanedbatelným estetickým problémům. Nepředstavuje zásadní zdravotní riziko, ale některé ženy mohou mít kvůli nevzhledným dolíčkům i psychické potíže. Jaké jsou nejčastější mýty o celulitidě a jak je to s ní doopravdy? Co pomáhá a co je jen pouhý výmysl?