Úžeh znamená celkové přehřátí organismu. Nemusí jít přitom o přímé slunce – typickým příkladem je pes ponechaný v rozpáleném autě. Při úžehu i úpalu stoupá tělesná teplota, dochází k dehydrataci a ohroženy jsou hlavně mozek a plíce. A ačkoli bylo léto zatím spíše mírné, počasí se zdá být letos nepředvídatelné – a někdy stačí i několik hodin.
Jak poznáte úžeh u zvířete?
- apatie, slabost, nevolnost,
- zrychlený, později i ztížený dech,
- zrychlený tep,
- zvracení,
- v těžkých případech křeče, kóma až smrt.
První pomoc při přehrátí
- Ihned přesuňte zvíře do stínu nebo chladné místnosti.
- Zajistěte proudění vzduchu.
- Ochlazujte okrajové části těla (tlapky, uši, břicho).
- Podejte malé množství vody, pokud zvíře samo polyká.
- Nikdy nepolévejte celé zvíře studenou vodou – mohlo by dojít k šokové reakci.
- Co nejdříve vyhledejte veterináře.
Na pohotovosti se zvíře ochladí, rehydratuje a často dostává kyslíkovou podporu. Následná terapie se odvíjí od stavu – může jít o doplnění glukózy, řešení selhání ledvin nebo prevenci otoku mozku a trombózy. „Ve vážných případech přehřátí je to 50:50, že zvíře přežije. Komplikace se mohou projevit i se zpožděním. Náchylnější na přehřátí jsou hlavně brachycefalická plemena,“ varuje veterinářka MVDr. Kateřina Karásková, Ph.D.
Na instinkty u zvířete, ať už jde o psa nebo kočku, je lepší nespoléhat. „I když mají kočky i psi určitou míru přirozené sebezáchovy, rozhodně není dobré se na ni spoléhat bez výhrad. Zvlášť u psů, kteří se při hře nebo s páníčkem snadno přehřejí, je nutné aktivně dohlížet na to, aby měli možnost úniku do stínu a klidu,“ dodává MVDr. Kryštof Doležal ze Super zoo veterina. „Venkovní kočky si sice často najdou chladnější místo samy, ale pokud například nemají přístup dovnitř domu nebo ke stínu, může dojít k přehřátí i u nich.“
A co pitný režim mazlíčků? „Pokud je voda čerstvá, dostupná a pes je zdravý, sám si většinou doplní tekutiny podle potřeby. Kočky ale mohou být k dodržování pitného režimu více nedbalé. Obzvlášť pokud konzumují převážně suché krmivo, granule, pak je vhodné je k pití motivovat například fontánkou nebo podáváním vlhkého krmiva,“ dodává veterinář. Jelikož jsou kočky zvyklé většinu vody přijímat v krmivu, často podstatně méně pijí a tekoucí voda je pro ně často atraktivnější.
„Na instinkt u kočky bych nespoléhal, jsou schopné stoupnout třeba i na žhavou plotnu,“ směje se veterinář. A i když už jsou zřejmě letní horka za námi, je lepší zůstat obezřetní. „Kočky se rády vyhřívají, svůj věk a nemoci si však obvykle neuvědomují. Proto se může snadno stát, že se kočka přehřeje.“
Zdroje: veterináři MVDr. Kateřina Karásková a MVDr. Kryštof Doležal (srpen 2025)