Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Pozor na úžeh! Tyto poznatky mohou zachránit život vaší kočce či psovi

Kočka a pes
Kočka a pesFoto: Shutterstock
Kočka a pes
Kočka a pesFoto: Shutterstock
Daniela Straková
Daniela Straková

Léto a slunce milujeme. Ale pro naše čtyřnohé parťáky může být horko doslova smrtelně nebezpečné. Přehřátí u psů i koček je bohužel častým problémem každého léta a následky bývají dramatické. Jak rozpoznat úžeh, jak zareagovat a co nikdy nedělat?

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Úžeh znamená celkové přehřátí organismu. Nemusí jít přitom o přímé slunce – typickým příkladem je pes ponechaný v rozpáleném autě. Při úžehu i úpalu stoupá tělesná teplota, dochází k dehydrataci a ohroženy jsou hlavně mozek a plíce. A ačkoli bylo léto zatím spíše mírné, počasí se zdá být letos nepředvídatelné – a někdy stačí i několik hodin.

Andrea Kerestešová Růžičková
Andrea Kerestešová Růžičková

"Můj život je v jejich packách." Slavní, kteří své kočky milují jako vlastní děti

Celebrity

Jak poznáte úžeh u zvířete?

  • apatie, slabost, nevolnost,
  • zrychlený, později i ztížený dech,
  • zrychlený tep,
  • zvracení,
  • v těžkých případech křeče, kóma až smrt.

První pomoc při přehrátí

  • Ihned přesuňte zvíře do stínu nebo chladné místnosti.
  • Zajistěte proudění vzduchu.
  • Ochlazujte okrajové části těla (tlapky, uši, břicho).
  • Podejte malé množství vody, pokud zvíře samo polyká.
  • Nikdy nepolévejte celé zvíře studenou vodou – mohlo by dojít k šokové reakci.
  • Co nejdříve vyhledejte veterináře.

    Na pohotovosti se zvíře ochladí, rehydratuje a často dostává kyslíkovou podporu. Následná terapie se odvíjí od stavu – může jít o doplnění glukózy, řešení selhání ledvin nebo prevenci otoku mozku a trombózy. „Ve vážných případech přehřátí je to 50:50, že zvíře přežije. Komplikace se mohou projevit i se zpožděním. Náchylnější na přehřátí jsou hlavně brachycefalická plemena,“ varuje veterinářka MVDr. Kateřina Karásková, Ph.D.

    Reklama

    Na instinkty u zvířete, ať už jde o psa nebo kočku, je lepší nespoléhat. I když mají kočky i psi určitou míru přirozené sebezáchovy, rozhodně není dobré se na ni spoléhat bez výhrad. Zvlášť u psů, kteří se při hře nebo s páníčkem snadno přehřejí, je nutné aktivně dohlížet na to, aby měli možnost úniku do stínu a klidu, dodává MVDr. Kryštof Doležal ze Super zoo veterina. Venkovní kočky si sice často najdou chladnější místo samy, ale pokud například nemají přístup dovnitř domu nebo ke stínu, může dojít k přehřátí i u nich.

    A co pitný režim mazlíčků? Pokud je voda čerstvá, dostupná a pes je zdravý, sám si většinou doplní tekutiny podle potřeby. Kočky ale mohou být k dodržování pitného režimu více nedbalé. Obzvlášť pokud konzumují převážně suché krmivo, granule, pak je vhodné je k pití motivovat například fontánkou nebo podáváním vlhkého krmiva, dodává veterinář. Jelikož jsou kočky zvyklé většinu vody přijímat v krmivu, často podstatně méně pijí a tekoucí voda je pro ně často atraktivnější.

    Na instinkt u kočky bych nespoléhal, jsou schopné stoupnout třeba i na žhavou plotnu, směje se veterinář. A i když už jsou zřejmě letní horka za námi, je lepší zůstat obezřetní. Kočky se rády vyhřívají, svůj věk a nemoci si však obvykle neuvědomují. Proto se může snadno stát, že se kočka přehřeje.

    Zdroje: veterináři MVDr. Kateřina Karásková a MVDr. Kryštof Doležal (srpen 2025)

    Všechny štítky

    Mohlo by vás zajímat

    Reklama
    Reklama
    Reklama
    Reklama
    Reklama