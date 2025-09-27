Většina z nás houbičky bere jako běžný nástroj na mytí nádobí. Není pochyb, že balíčky obsahující různobarevné houbičky jsou vizuálně přitažlivější, ale má za tím být promyšlenější důvod, o kterém většina spotřebitelů nemá ponětí. Barvy jednotlivých houbiček odlišují jejich určení. Zbarvení totiž značí rozdíly v tvrdosti, kterou jednotlivé povrchy vyžadují. Konkrétně se jedná o čtyři kategorie, ačkoli balení může obsahovat až šest barev. A paradoxně o nich nemluví ani tak výrobci, jako spíš influenceři v oblasti úklidu.
Reklama
Žlutá a modrá: ty nejšetrnější
Podle influencerky Kateřiny Brožové, která se na svých sociálních sítích zaměřuje na tipy na uklízení, by žlutá a modrá houbička měly být ty nejměkčí a tudíž nejšetrnější. Jejich povrch je obvykle jen jemně abrazivní a odstraňuje nečistoty bez poškrábání. Hodí se tak na sklo, hrníčky, jemný porcelán i teflonové pánve.
Zlatý střed
Středně tvrdé houbičky by měly být dostatečně silné na běžné zaschlé nečistoty, ale stále šetrné k odolnějším povrchům – a podle doporučení by je měly označovat barvy jako červená, oranžová a fialová. Takové houbičky jsou vhodné k čištění talířů, hrnců a středně zaschlých skvrn.
Zelený kalibr
Zelená houbička by podle tohoto rozlišení měla být profíkem v odstraňování zaschlých a připálených zbytků. Hrubý povrch je ideální pro litinové a nerezové hrnce, ale na teflon či smalt ji raději nepouštějte.
Tvrdý profesionál
Nejsilnější houbička z celé palety by měla být černá, prakticky se jedná už o drátěnky. Silně abrazivní, určená pro opravdu zaschlé a připálené skvrny. Perfektní pro grily, trouby nebo dlaždice, ale ne na běžné nádobí.
Hoax, nebo pouhé doporučení?
Barevné rozlišení houbiček na nádobí není univerzálním standardem a může se lišit mezi výrobci. Nejlepší je řídit se informacemi uvedenými na obalu výrobku, kde by mělo být uvedeno, k jakému účelu je houbička určena. Pokud tyto informace chybí, je vhodné houbičku použít na méně citlivé povrchy a vyhnout se jejímu použití na teflonových nebo smaltovaných površích, aby nedošlo k jejich poškození.
Reklama
Výše uvedené barevné rozlišení houbiček tedy není univerzální standard. Každá značka může používat barvy trochu jinak, nebo vůbec ne. Samotní výrobci také obhajují rozdíly v houbičkách tím, že se můžou lišit v závislosti od jejich dodavatele. Proto je lepší samotné barevné rozlišení chápat spíš jako obecně doporučovaný vzor, který se často objevuje v tipech do domácnosti, ale není pevně daný zákonem ani normou.